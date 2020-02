Coronavirus, a rischio la partita di domenica al Barbera tra Palermo e Nola

Dopo la chiusura delle scuole e la sospensione di alcuni eventi a causa dell’effetto coronavirus, adesso si attendono possibili ripercussioni sulla disputa di Palermo–Nola, match in programma domenica al Barbera.

Il Palermo resta in attesa per sapere quali misure verranno adottate, ma soprattutto se verranno prese decisioni dal ministro Spadafora, visto che è a lui che spetta un’eventuale decisione in merito. Il match, considerato che a Palermo ci sono già tre casi di coronavirus, potrebbe anche essere rinviato come già successo in altri gironi di serie D o giocato a porte chiuse.

I biglietti, intanto, sono in vendita ma la società attende novità in merito e in un primo momento aveva anche pensato di sospendere la vendita dei tagliandi. Al momento la partita si giocherà regolarmente e a porte aperte ma non sono esclusi colpi di scena, il tutto è legato ovviamente anche alla situazione dei contagi in città.

Il Palermo attende, anche perché se dovesse essere rinviato il match con il Nola ci sarebbero comunque varie finestre per poterlo in seguito recuperare.

