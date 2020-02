Isola delle Femmine, incendio in un deposito di autocarri

Paura ieri sera per un incendio che è divampato all'interno di un deposito in via del Levriero, a Isola delle Femmine. Ad andare a fuoco alcuni autocarri presenti all'interno. Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

Si è sprigionata una densa nube nera. Sul luogo dell'incendio sono giunti anche o i carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo. Si sta cercando anche di quantificare l'ammontare economico del danno.

© Riproduzione riservata