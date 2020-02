Palermo, impiegato Ksm muore dopo oltre un mese dall'incidente con la sua moto

Non ce l'ha fatta Giuseppe Parisi, il 47enne impiegato della Ksm, rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto lo scorso 12 gennaio in viale Regione Siciliana.

L'uomo, che lavorava presso l’aeroporto Falcone Borsellino, è deceduto ieri all’ospedale Villa Sofia dove si trovava ricoverato: era stato tenuto in coma farmacologico per le gravi ferite provocate dall’impatto, poi è peggiorato fino a morire.

Le indagini sull’incidente sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

