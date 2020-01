Incidente in via Regione Siciliana, un motociclista in gravi condizioni a Palermo

Incidente questa mattina, intorno alle 11, in via Regione Siciliana, in direzione Trapani, all'altezza di via Lazio. Un uomo, in sella ad una moto è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Villa Sofia in codice rosso.

Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale che stanno eseguendo tutti i rilievi per capire se si tratti di incidente autonomo o se qualche veicolo abbia urtato il motociclo che poi sarebbe caduto sull'asfalto.

© Riproduzione riservata