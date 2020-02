Deteneva armi clandestine e da guerra nella propria abitazione: un arresto a Ficarazzi

Deteneva armi clandestine e da guerra nella propria abitazione, a Ficarazzi, in provincia di Palermo. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato un pensionato.

Agli arresti domiciliari è finito A.M., di 74 anni. In militari, nel corso di una perquisizione in casa dell’indagato, all’interno di un armadio della camera da letto, hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65, con matricola abrasa con silenziatore, e una pistola Luger modello S/42 che, da successivi accertamenti, è risultata in uso all’esercito tedesco nel corso del seconda guerra mondiale, entrambe con relativo munizionamento.

Le armi, sottoposte a sequestro, saranno inviate ai Carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici.

