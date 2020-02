Palermo, rifiuti ai raggi x per scoprire chi sporca la città

Intervento della polizia municipale contro chi abbandona i rifiuti in via Candelai, nel centro storico. I vigili urbani hanno controllato il contenuto dei sacchetti lasciati in strada. Trovate delle copie di fatture con alcuni dati anagrafici, la polizia municipale sta provando a risalire agli autori di queste discariche. Come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Aurora Fiorenza, a chiedere l'intervento dei vigili è stato il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao.

«L'intervento del nucleo decoro urbano della polizia municipale era necessario. In via Candelai e in salita Santa Maria purtroppo oltre ai numerosi sacchetti lasciati in strada c'era un tappeto di bottiglie di vetro. Una situazione molto grave. Tanto che i residenti di quest'area del centro storico hanno inviato decine e decine di segnalazioni sia alla circoscrizione sia al Comune».

