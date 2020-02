Rifiuti, a Palermo telecamere contro le discariche abusive

Discariche abusive, un problema irrisolto a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando annuncia che a giorni sarà inviato all'Autorità garante della privacy un piano di videosorveglianza fissa e mobile che la polizia municipale sta predisponendo contro le aree in cui vengono abbandonati i rifiuti ingombranti. Una misura - spiega Orlando - «che ci permetta di monitorare le oltre 130 discariche censite in città».

Come spiega Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia in edicola, la prima sperimentazione della videosorveglianza dovrebbe partire, in collaborazione fra Rap e polizia municipale, fra marzo e aprile, con 20 telecamere fisse e mobili. Poi dovrebbe seguire l'installazione e il monitoraggio in tutte le discariche grazie a un piano da circa 1 milione di fondi extracomunali.

Per iniziare però occorre accertarsi che il sistema non violi la privacy delle persone, così come previsto dalla legge.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

