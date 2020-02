Palermo, rimosse carcasse di motocicli dal fiume Oreto e auto abbandonate all'Albergheria

Sette carcasse di motocicli e ciclomotori che si trovavano agli argini del fiume Oreto sono state rimosse nel corso della settima dagli agenti del nucleo controlli ambientali. Le operazioni sono avvenute in diverse parti della città.

Sono stati effettuati 50 accertamenti di auto abbandonate nella zona dell’Albergheria, utilizzate spesso come deposito di cianfrusaglie da mettere in vendita. Dieci di queste sono già state rimosse e 5 sono già in lista per la Rap che provvederà alla loro rimozione.

Sei delle carcasse dei mezzi a due ruote si trovavano all'altezza di via Stazzone, l'altro mezzo si trovava sul letto del fiume, sotto il ponte Bailey di via Guadagna.

I mezzi abbandonati nel quartiere dell'Albergheria, che saranno presto avviati a smaltimento, si trovano in via Cesare Battisti, via De Vigilia, via Giovanni Mira, piazza dei Tedeschi, piazzetta delle Vittime e via Porta Sant’Agata. Altre due carcasse di auto sono state prelevate da piazza Giulio Cesare e da piazza Cupani.

L'attività verrà potenziata, sia per la rimozione dei mezzi inquinanti che per la rimozione di rastrelliere e biciclette legate a pali ed alberi che deturpano l'ambiente e il decoro urbano.

