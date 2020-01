Corleone, imbrattano statua dedicata a vittima di mafia: denunciati 2 fratelli

Avevano imbrattato, lo scorso 18 dicembre, il busto bronzeo che campeggia in piazza Nascè, a Corleone, dedicato a Bernardino Verro, sindaco ucciso dalla mafia nel 1915 ma sono stati smascherati e denunciati. Si tratta di due fratelli che, come hanno raccontato in commissariato, dopo esser stati fermati, giocavano tra di loro a lanciare “per divertimento” della pasta di pizza recuperata dai rifiuti di un vicino esercizio commerciale.

Gli agenti sono arrivati ai due dopo la visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. I due fratelli sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria minorile per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

