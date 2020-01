Ztl notturna a Palermo: nuovi orari e regole dei pass da ricordare, cosa cambia

Dal 10 gennaio sarà in vigore la Ztl notturna e sarà una piccola rivoluzione per il traffico a Palermo. Dagli orari alle nuove regole per i pass, ci sono alcuni punti da non dimenticare.

Cosa cambia dal 10 gennaio. La classica Ztl giornaliera resta invariata, dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 20. Ma da venerdì prossimo, ogni fine settimana, dopo uno stacco di due ore e mezza, torna attiva a partire dalle 22,30. Tra venerdì e sabato si va avanti fino alle 6 del mattino. Il sabato sera i varchi tornano attivi alle 22.30 e le limitazioni restano fino alle 6 di domenica.

Il secondo step. Dal 17 aprile gli orari della Ztl notturna cambieranno ancora con il secondo step, che di fatto abolisce le due ore e mezza di stacco tra le 20 e le 22,30. In sostanza il venerdì i varchi saranno attivi dalle 8 fino alle 6 del sabato, per poi riprende dalle 20 del sabato fino alle 6 della domenica.

Le regole. Come per la Ztl diurna, possono entrare nel perimetro con pass le macchine da Euro 3 a salire, le più vecchie non possono accedere neanche col pass.

I varchi. Al momento quelli attivi con le telecamere sono 5: piazza Giulio Cesare, Porta Felice, via Volturno, via Porto Salvo e via Gagini. Entro giugno dovrebbero entrare in funzione altre 23 telecamere.

I pass. Se l’automobilista il venerdì fa il pass alle 8, il ticket sarà valido fino alle 6 del giorno successivo. Ma c’è una differenza fondamentale rispetto a quanto accade oggi. Se attualmente il pass può essere attivato anche dopo l’ingresso nel perimetro ma comunque entro mezzanotte, di sera invece l’automobilista dovrà essere in regola prima di entrare nel perimetro ed entro la mezzanotte. Se, infatti, si decide di entrare nella Ztl dopo le 24, è necessario attivare il pass qualche ora prima.

I bus. Il 101 nei fine settimana sarà attivo anche di notte e non più fino alle 21,45. Inoltre, dalle 20 in poi il biglietto da 1,40 euro sarà valido fino alle 6 del mattino successivo.

© Riproduzione riservata