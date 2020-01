La rivolta dei commercianti contro la Ztl notturna a Palermo, Natale Giunta: "Chiudiamo i locali"

L'ordinanza del Comune di Palermo che dà il via libera alla Ztl notturna ogni venerdì e sabato dal prossimo 10 gennaio ha scatenato accese polemiche, dall'opposizione in Consiglio comunale ai commercianti del centro storico.

In campo è sceso anche il noto chef Natale Giunta, proprietario di un locale in via Roma, zona coinvolta nel nuovo provvedimento. "Da gestore di attività in via Roma dico uniamoci e chiudiamo i locali - scrive in modo provocatorio lo chef sul suo profilo Facebook -. Portiamo le licenze al Comune e iniziamo a mandare le lettere di licenziamento ai nostri dipendenti".

Ha espresso contrarietà al provvedimento anche Assoimpresa, che sta valutando la possibilità presentare un ricorso al Tar. "L'ordinanza sulla Ztl notturna a Palermo è una batosta per le attività commerciali del centro storico, già messe in ginocchio dalla crisi e dai cantieri - dichiara il presidente Mario Attinasi -. L'ennesima fuga in avanti dell'amministrazione comunale, alla quale avevamo invece chiesto un confronto nel merito del provvedimento proprio per evitare di penalizzare le imprese. Assoimpresa valuterà con i propri legali i margini per un ricorso al Tar, ma annunciamo sin da ora che ci opporremo in tutti i modi a questa scelta scellerata".

In Consiglio comunale l'opposizione promette "battaglia". Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa, chiede al presidente del Consiglio di convocare una seduta l'8 gennaio con il sindaco Orlando e di "calendarizzare la mozione di sfiducia all'assessore alla Mobilità Giusto Catania, da me presentata". "Nell'ultima seduta di Consiglio - commenta il leader di +Europa, Fabrizio Ferrandelli - avevamo ribadito il principio secondo cui dovrà essere proprio il Consiglio comunale, con apposito regolamento, a normare la mobilità sui 3 assi viari di via Roma, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Nelle more di approvazione del regolamento, nessun provvedimento può entrare in vigore. L’ordinanza odierna è un ulteriore atto di sfida ai rappresentanti democratici della città".

"La proposta di un dibattito in aula alla presenza del sindaco è stata disattesa con un atto di arroganza politica. Invitiamo tutta la cittadinanza a mobilitarsi democraticamente e far sentire la propria voce", si legge in in una nota congiunta dei gruppi di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, +Europa, Oso.

"Gli uffici della Mobilità Urbana hanno semplicemente dato esecutività alla delibera della Giunta comunale del 24 dicembre - replica l'assessore alla Mobilità Giusto Catania -. Un atto dovuto e necessario alla predisposizione degli atti propedeutici all’attivazione della Ztl notturna per il 10 gennaio. Il sindaco ed io abbiamo confermato la disponibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio comunale, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza, proprio per valutare gli orientamenti dell’Organo consiliare su una questione sensibile per la città".

