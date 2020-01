Fiaccolata contro il buio a Vergine Maria, il Comune di Palermo: luce in arrivo

Residenti in strada con le torce per protesta contro l'oscurità. Una manifestazione si è svolta ieri sera a Palermo per chiedere la luce dove attualmente regna il buio dalla ex Chimica Arenella fin quasi a Mondello, passando per Vergine Maria e Addaura.

La fiaccolata, organizzata dall'omonima Pro loco (Nostra Donna del Rotolo) e dal Comitato borgata Vergine Maria, è partita da via Nostra Donna del Rotolo. La richiesta è quella di sistemare l'impianto della zona, che ha oltre cinquant'anni di vita e che continua a funzionare a singhiozzo.

“Sono caduti dei pali sul lungomare Cristoforo Colombo - scrivono le associazioni in una petizione - e hanno portato con sé la linea di alimentazione che trasmette la corrente agli impianti di Vergine Maria. Il danno prevedibile è notevole e ripristinare la continuità della linea è un intervento di manutenzione straordinaria. Ma la messa in opera dei lavori non sembra di veloce attuazione. Se non verranno presi seri provvedimenti dal Comune resteremo in una situazione di pericolo e disagio, in attesa che il nuovo impianto, già definito, venga attivato”.

Nessun ritardo, secondo l'assessore ai Lavori pubblici Maria Prestigiacomo che, come scrive Fabio Geraci in un articolo sul Giornale di Sicilia, assicura che la luce tornerà non appena l'Enel avrà installato i nuovi contatori nel nuovo impianto che è stato realizzato.

© Riproduzione riservata