Illuminazione, lavori in tempi record: impianti riaccesi a Pallavicino e Borgo Nuovo

Oltre trecento punti luce già riaccesi a Pallavicino e da stasera torneranno ad illuminarsi anche gli impianti del quartiere Borgo Nuovo (circa 600 punti luce). Due interventi di manutenzione straordinaria, appena autorizzati dal Comune di Palermo, sono stati eseguiti in tempo record dagli operatori di AMG Energia per assicurare un Natale senza disagi ai residenti di due vaste zone della città, dove si erano verificati due guasti ingenti alle cabine di pubblica illuminazione.

“Devo ringraziare il sindaco Orlando che con la sua grande sensibilità ha dato subito direttive per l’esecuzione in urgenza dei lavori straordinari a Borgo Nuovo e l’assessore Prestigiacomo per la piena collaborazione - dice il presidente di AMG Energia, Mario Butera -. Un grazie anche agli operatori che, come sempre, hanno dimostrato non solo professionalità ma anche abnegazione rendendosi disponibili a lavorare anche il giorno di Natale, se fosse stato necessario per ripristinare l’illuminazione a Borgo Nuovo. E’ un buon risultato per tutti”.

Da ieri sera (lunedì 23 dicembre) sono di nuovo in funzione gli impianti di illuminazione della zona di Pallavicino compresa fra via Aldisio, via Matteo Dominici, via Danimarca, viale del Fante, piazza Niscemi per un totale di 320 punti luce. E’ stata riattivata la cabina “Niscemi” che alimenta gli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione, in manutenzione straordinaria autorizzata dal Comune, dell’interruttore generale, un dispositivo ormai vetusto. Stesso intervento straordinario (sostituzione dell’interruttore generale, ormai vetusto con un dispositivo di nuova generazione) è stato effettuato per tutta la giornata di oggi, in somma urgenza, nella cabina di pubblica illuminazione “Borgo Nuovo” che alimenta ben otto circuiti di media tensione e un totale di 600 punti luce, che da stasera (24 dicembre) sono di nuovo in funzione. A seguire l’intervento, sino alla riattivazione della cabina, è stato lo stesso presidente Butera: “Ho rivolto i complimenti ai lavoratori per le attività svolte in tempi record, che assicurano il ripristino dell’illuminazione nel quartiere”.

