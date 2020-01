Palermo, assegno nucleo familiare e maternità: dove presentare la domanda

L'amministrazione comunale ha comunicato le modalità con cui i cittadini italiani italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, residenti nel Comune di Palermo possono inoltrate le domande per richiedere concernenti: l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori anno 2019 e quello di maternità anno 2019.

Per quanto riguarda il primo, le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

Per quanto riguarda l'assegno di maternità 2019, "la domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Le domande, per l'anno 2019 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza".

