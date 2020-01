Ztl notturna a Palermo, Assoimpresa: "Si rischia il disastro economico per le attività"

"Si tratta di un provvedimento non coerente con l'intento del Comune di Palermo ossia quello di valorizzare il centro storico. Non è la misura adatta per fronteggiare la mala movida. La movida selvaggia si combatte con maggiori controlli, non con la Ztl notturna". Duro il commento di Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa circa l'ordinanza che estende la Ztl a Palermo al venerdì notte e al sabato notte.

"Si tratta di un provvedimento che causerebbe un vero e proprio disastro economico per le attività commerciali presenti", ha aggiunto.

