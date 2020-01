Capodanno tragico a Palermo, uomo investito e ucciso in un incidente

L'anno sulle strade di Palermo inizia con una tragedia. Un pedone, l'ennesimo, è stato travolto nella notte, mentre si festeggiava l'arrivo del 2020. A perdere la vita Salvatore Guercio di 73 anni, padre di un operatore dell’anticendio del 118.

L’impatto fatale è avvenuto in via Messina Marine. Per l'uomo, conosciuto da molti perchè aveva un bar, non c'è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi, il ferito è deceduto all'ospedale Civico per i trami riportati nell'urto. Indagano gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale.

una persona è morta in un incidente che ha coinvolto padre e figlio, con il primo, Vincenzo Nicoletti, 75 anni, di Catanzaro, che è deceduto sul colpo, mentre il secondo, un 38enne, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Giglio di Cefalù. Due giorni fa, sulll’A20, Palermo-Messina, all’altezza dello svincolo autostradale di Cefalù al chilometro 168 e 700, in direzione della città dello Stretto,che ha coinvolto padre e figlio, con il primo, Vincenzo Nicoletti, 75 anni, di Catanzaro, che è deceduto sul colpo, mentre il secondo, un 38enne, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Giglio di Cefalù. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Buonfornello, i due viaggiavano su una Nissan Qashqai, intestata a società di noleggio, che procedeva in direzione Messina, quando subito dopo un rettilineo in discesa, vicino lo svincolo di Cefalù, il suv ha tamponato un autocarro, che era fermo nella corsia d’emergenza pare per soccorrere un altro mezzo. L’impatto è stato devastante: il 75enne è morto subito nonostante i soccorsi, il figlio è stato ricoverato in codice rosso al “Giglio”, ed è gravissimo

