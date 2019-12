Suv contro tir allo svincolo di Cefalù: incidente mortale in autostrada

Tragedia sull'autostrada Palermo-Messina. Un uomo, Vincenzo Nicoletti, di 75 anni, nato a Catanzaro, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale in prossimità dello svincolo di Cefalù. Fatale lo scontro tra un Suv, una Nissa Qashqai, e un autocarro Mercedes.

Nell'impatto è rimasto ferito anche il figlio dell'uomo, G. di 38 anni, che è stato trasportato all'ospedale Giglio di Cefalù. Dopo un intervento chirurgico, sulle sue condizioni di salute la prognosi è riservata.

Il Suv sul quale viaggiavano padre e figlio era stato noleggiato. Erano entrambi senza documenti, anche per questo l'identificazione è stata complicata e ha richiesto più tempo.

Secondo una prima dinamica dell'incidente, il suv ha tamponato l'autocarro, che a quanto pare si era fermato in corsi d'emergenza per soccorrere un altro mezzo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi della vittima e del ferito rimasti incastrati tra le lamiere. Il tratto di strada al momento dell'incidente era scivoloso a causa di pioggia e nevischio caduti nelle ultime ore. Indagano gli agenti della polizia stradale.

Il tratto, fra Buonfornello e Cefalù, in cui è avvenuto l'incidente mortale è stato momentaneamente chiuso.

Poco dopo, ma questa volta in direzione Palermo. un altro incidente ha coinvolto tre auto senza però gravi conseguenze.

© Riproduzione riservata