Flop della differenziata a Palermo: assolti Crocetta, Cammarata e Orlando

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha rigettato la domanda della procura regionale, e assolto da responsabilità amministrativa, gli ex governatori Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, l’ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, l’attuale primo cittadino Leoluca Orlando, nonchè gli ex assessori all’Ambiente Michele Pergolizzi, Giuseppe Barbera e Cesare La Piana, per il danno che il Comune di Palermo ha subito per il mancato raggiungimento degli obiettivi determinati dalla legge di raccolta differenziata dei rifiuti.

La procura - che aveva intrapreso la sua azione dopo la denuncia di alcuni parlamentari nazionali e regionali e di un attivista del Movimento cinque stelle - aveva quantificato il danno arrecato all’amministrazione di Palazzo delle Aquile, tra il 2011 e il 2014, in oltre 51 milioni di euro, corrispondente all’ammontare complessivo degli oneri aggiuntivi sostenuti per il conferimento in discarica di rifiuti che, invece, dovevano essere destinati alla raccolta differenziata.

© Riproduzione riservata