Passante ferroviario: nuova viabilità in via Monti Iblei, a marzo lavori in vicolo Bernava

Il 2020 dovrebbe essere l'anno della svolta per il passante ferroviario. Il nodo centrale rimane vicolo Bernava con la demolizione dei fabbricati e il via ai lavori delle nuove stazioni e delle gallerie.

La gara d'appalto, così come riporta Luigi Ansaloni in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata fatta e ci sono state nove manifestazioni d'interesse. A gennaio i lavori dovrebbero essere affidati ad una ditta e a marzo dovrebbero iniziare i lavori.

Il 2020 si aprirà con nuova viabilità in via Monti Iblei e il prolungamento di via Francia. A maggio, invece, via alla gara per gli scavi nelle gallerie, a settembre il via alla gara per quanto riguarda la fermata De Gasperi/Belgio e a novembre, finalmente, il completamento della fermata Giustizia. Il passante ferroviario verrà completato al 95%, attraversando Palermo e la sua area metropolitana, da Cefalù all'aeroporto di Punta Raisi.

