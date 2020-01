Passante ferroviario a Palermo, via le transenne in via Monti Iblei: la nuova viabilità

Sono state tolte, ieri, le transenne in via Monti Iblei e sono iniziati i lavori per asfaltare il manto stradale che continuano anche oggi. Il comune e RFI avevano raggiunto, circa un mese fa, un accordo sulla strada che, ad un certo punto, sembrava esser destinata all'abbandono.

Ed invece, si è deciso che la Rap si sarebbe occupata di asfaltare il tratto di strada non interessato o interessato solo parzialmente dai lavori. Gli operai ieri hanno chiuso la strada al transito veicolare nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Belgio e hanno provveduto a togliere le transenne ed asfaltare una parte della carreggiata. Prima è stata scarificata la strada e poi è seguita la posa dello strato di binder lungo la fascia più a monte della carreggiata stradale.

Oggi si procede ad asfaltare il restante tratto. Dovrà anche essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale. I lavori interessano tutta via Monti Iblei fino al collegamento con viale Francia e ci sarà una nuova viabilità a cui i palermitani dovranno abituarsi.

Nella parte alta di via Monti Iblei, il tratto tra la via Belgio e la via Cannarozzo resterà a senso unico in direzione Francia, con una fila di posti auto lato monte. Stessi posti tra la via Cannarozzo e la via Monte San Calogero, che, invece, sarà a doppio senso.

