Sbarca al porto di Palermo con 40 chili di hashish, arrestato 27enne napoletano

Era appena sceso dalla nave proveniente da Napoli ma è stato bloccato dalla guardia dai carabinieri in servizio presso il porto di Palermo e arrestato.

I militari di Monreale, insospettiti dall’atteggiamento di un giovane al momento dello sbarco, hanno deciso di controllare la sua cabina. Sono stati trovati all'interno due borsoni contenenti 40 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. In manette, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, è finito C.G., 27enne napoletano.

I controlli sono avvenuti con l’ausilio del 1° nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi di rito.

L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso” di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

