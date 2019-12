Incendio in un condominio di Termini Imerese: soccorse 11 famiglie, nessun ferito

Fiamme in piena notte in un condominio di Termini Imerese: soccorse 11 famiglie. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine nessuno è rimasto ferito.

Dopo prima della mezzanotte un incendio è divampato in un condomino di via Stesicoro. Le fiamme sarebbero partite dall’androne del piano terra. Il maltempo avrebbe provocato un cortocircuito alla centralina elettrica poi, le scintille avrebbero bruciato i contatori. Le lingue di fuoco sarebbero salite così, fino ai piani superiori mandando in cenere le pareti in cartongesso e tutti i complementi d’arredo.

La folta nube tossica impediva alle 11 famiglie di uscire dagli appartenenti e mettersi in salvo. Solo l’intervento di carabinieri, polizia e dei vigili del fuoco ha messo in salvo tutti i residenti del condominio. I pompieri hanno impiegato oltre un’ora per domare il fuoco.

