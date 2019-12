Maltempo, pioggia e forti venti: sabato allerta gialla a Palermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Per la città di Palermo il livello di allerta è di colore giallo. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. In particolare, si legge nel bollettino, "dalla tarda mattinata di venerdì e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta. Forti mareggiate lungo le coste esposte".

Previsti addensamenti compatti su Campania, aree interne del Molise, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi in sensibile intensificazione pomeridiana sulle regioni tirreniche. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie. Venti forti sulle regioni tirreniche. Mari molto mossi

