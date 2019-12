Palermo spazzata dal vento: alberi sulle auto e in strada, danni in città

Palermo spazzata da un vento fortissimo che ha creato non pochi danni in giro dalla città. L'allerta meteo che è iniziata nel pomeriggio e che finirà nella serata di sabato non ha portato solo la pioggia ma un vero e proprio uragano, con raffiche tremende in tutto il capoluogo siciliano.

Decine gli interventi del comando provinciale dei vigili del fuoco. Diversi gli alberi finiti sulle auto e per strada, dal Foro Italico dalla Favorita, dalla zona di Mondello e Valdesi e corso Tukory.

Disagi anche in centro, a piazza Croci, e nella zona della stadio, automobilisti a passo d'uomo sulla Palermo-Mazara del Vallo e sulla Palermo-Catania. Particolari problemi a Tommaso Natale. Locali hanno dovuto smontare i gazebo che rischiavano di volare via spazzati dal vento.

