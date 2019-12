Capodanno: a Palermo festa in 2 piazze con Frassica, Tinturia e Mario Biondi

Sarà la società "PuntoeaCapo srl" a organizzare le feste che la notte di Capodanno si svolgeranno nelle due piazze individuate dalla giunta comunale, dove si esibiranno, fra gli altri, Mario Biondi e i Babil on Suite (a piazza Giulio Cesare) e Nino Frassica, i Los Plaggers e Lello Analfino con i Tinturia al giardino Giuseppe Impastato di San Giovanni apostolo.

La scelta della società è stata motivata anche dall’aver proposto artisti di analogo spessore per le due piazze. «Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza - hanno detto il Sindaco e l’assessore Darawsha - per iniziare al meglio il nuovo anno all’insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie».

