Cupola 2.0, a Palermo encomi solenni ai carabinieri

Presso la caserma "Carini", sede del comando provinciale di Palermo, sono stati consegnati gli encomi solenni, tributati dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ai militari d’ogni ordine e grado, "per la meritoria attività relativa alle indagini condotte per l'operazione denominata convenzionalmente Cupola 2.0", svoltasi all’alba del 4 dicembre 2018 e che ha consentito di fatto la decapitazione della nuova cupola di Cosa nostra palermitana. Esattamente un anno fa, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 49 persone, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha condotto all’arresto dei vertici palermitani dell’organizzazione mafiosa impegnati nell’avvenuta ricostituzione della cosiddetta commissione provinciale, attuando così il progetto di riportare in vita l'organo decisionale di vertice della mafia siciliana

