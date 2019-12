Tentato omicidio a Belmonte Mezzagno, uomo ferito a colpi di pistola

Un uomo originario di Belmonte Mezzagno è arrivato questa sera intorno alle 18.30 all'ospedale Civico di Palermo con ferite d'arma da fuoco.

La vittima, che non è in pericolo di vita ed è arrivato cosciente in ospedale insieme alla famiglia, è arrivato in pronto soccorso con ferite in tre punti, una al costato. Indagini in corso da parte del carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un tentato omicidio in via Kennedy.

Due uomini a bordo di una moto hanno affiancato Giuseppe Benigno, 45 anni, che era su una automobile Bmw in via Kennedy. Uno dei due ha esploso alcuni colpi, che hanno ferito non in modo grave Benigno.

I familiari hanno accompagnato l’uomo all’ospedale Civico. Qui hanno raccontato quanto era successo agli infermieri e ai medici. Indagano polizia e carabinieri. Benigno è un imprenditore edile. Non ha precedenti penali, affermano gli investigatori.

