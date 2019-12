Palermo, sparatoria allo Zen: ferito gravemente un ex precario di 48 anni

Sparatoria stasera allo Zen dove un uomo è stato ferito con alcuni colpi di pistola e ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia.

Salvatore Maranzano, 48 anni, un ex precario che lavora alla scuola media Falcone, è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco in via Costante Girardengo mentre stava tornando a casa a bordo del suo scooter.

La sparatoria arriva a pochi giorni di distanza da un altro episodio simile, questa volta però successo a Belmonte Mezzagno. L'imprenditore Giuseppe Benigno, raggiunto da alcuni colpi di pistola, fu accompagnato dai familiari all'ospedale Civico, salvo per miracolo come hanno sottolineato i medici.

Le indagini allo Zen sono condotte dagli investigatori della squadra mobile che stanno cercando di individuare gli autori dell'agguato.

Dopo gli spari tante pattuglie della polizia sono intervenute nelle strade del quartiere. Avviate le indagini, non si sa ancora quanti colpi siano stati sparati e quanti abbiano raggiunto l'uomo.

© Riproduzione riservata