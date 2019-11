Palermo, furti in 3 asili nido in una notte. Orlando: "Spregevole rubare ai bambini"

Tre furti in tre asili nido in una sola notte a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione la scorsa notte nelle scuole Tornatore, Sant’Angelo, entrambe nella zona Leonardo da Vinci/Uditore, e Girasole, in via Perpignano.

Sono stati portati via elettrodomestici nuovi, appena consegnati, alimenti, pannolini e altri oggetti necessari al funzionamento degli asili.

Sono quattro i furti nelle scuole in meno di tre giorni. Un altro furto è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì alla scuola Impastato, sempre nella V circoscrizione. I ladri sono riusciti a introdursi indisturbati nei locali dell'istituto, approfittando del buio della mancanza di sorveglianza.

"Non c'è azione più spregevole che rubare ai bambini e alle bambine", dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola Giovanna Marano.

"Confidiamo - affermano - in una rivolta e indignazione del quartiere, i cui cittadini più piccoli sono le prime vittime di questi furti, insieme alla fiducia che le indagini portino presto ad individuare e punire i colpevoli di questi atti vigliacchi".

