Tunisino fermato al porto di Palermo: stava portando all'estero 14 mila euro in contanti

Stava per imbarcarsi su un traghetto in partenza per la Tunisia con 13.500 euro in contanti, suddivisi in oltre 250 banconote di grosso taglio, nascosti all’interno dei bagagli. A scoprirlo e bloccarlo i Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane che hanno effettuato presso la cosiddetta area “Extra - Schengen” del porto di Palermo, riservata ai controlli di persone, veicoli e merci in partenza verso l’estero, un controllo nei confronti di un soggetto di origine tunisina ma residente in Sardegna.

L'uomo, dopo la perquisizione e il ritrovamento delle banconote, è stato immediatamente sanzionato amministrativamente e ammesso "al pagamento con contestuale oblazione".

I controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane cerca di evitare che le somme provenienti da illeciti o da attività “in nero” possano essere spostate illegalmente all’estero senza lasciar traccia.

