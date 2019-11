Circonvallazione di Palermo a 3 corsie: sprint finale, lavori di notte

La nuova circonvallazione a tre corsie comincia a prendere forma: sono stati completati i lavori di rifacimento dell’asfalto.

Questa prima fase, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stato più lungo e complicato del previsto ed ha causato non pochi problemi alla viabilità. I prossimi interventi, quelli che riguardano la segnaletica, dovrebbero partire a metà dicembre e "si svolgeranno rigorosamente in notturna", assicura l'assessore Giusto Catania che ha fortemente voluto la circonvallazione a tre corsie.

La carreggiata verrà di fatto divisa in quattro corsie, di cui una sarà di fatto una banchina per l’emergenza. Alle auto saranno riservate due corsie da tre metri ciascuna, un’altra invece un po’ più ampia (3 metri e mezzo) sarà percorsa da mezzi pesanti, bus e auto di servizio e taxi.

