Circonvallazione di Palermo a tre corsie, lavori alla segnaletica previsti di notte

Presto la circonvallazione di Palermo sarà a tre corsie più quella di emergenza. Tutto ciò soltanto modificando la segnaletica orizzontale i cui lavori avverranno di notte.

La corsia d'emergenza misurerà 2,5 metri, una limitrofa per mezzi pesanti e taxi 3,5 metri e due "ordinarie" da 3 metri. I mezzi pesanti, i mezzi pubblici di trasporto e i taxi viaggeranno sulla corsia di destra.

Le tre corsie saranno valide, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, nel tratto compreso fra la fine del tratto di competenza Anas, prima dello svincolo di via Belgio (per i veicoli provenienti da Trapani), e lo svincolo Bonagia. Il limite di velocità rimane invariato, 70 chilometri orari.

