Ambulanti morosi, revocate 242 concessioni a Palermo

Sono 242 le concessioni revocate ai commercianti ambulanti, che hanno le autorizzazioni nei mercati rionali, rei di non aver pagato la Tosap almeno per un biennio.

Lo sportello delle attività produttive, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha proceduto alla revoca dopo la segnalazione da parte dell'ufficio tributi.

In totale le concessioni degli ambulanti negli stalli comunali sono 1.627. Le decadenze riguardano il biennio 2014/15 (61), il 2015/16 (86) il 2016/17 (29), il 2017/18 (66), pari a circa il 15 per cento del totale. C'è comunque un problema: nessuno di loro ha ovviamente abbandonato quei posti e non è facile farli sloggiare. Si calcola, ad esempio, che siano circa 450 le concessioni revocate nel corso dell'ultimo anno a cui si aggiungono queste ultime.

