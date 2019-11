Tutti i Santi, crolla ossario al cimitero di Balestrate: ferite due donne

Crolla l'ossario in una cappella del cimitero di Balestrate, due donne rimangono ferite. Si è sfiorato il dramma oggi nella cittadina in provincia di Palermo, in uno dei momenti tra l'altro dove c'è più confusione nei cimiteri, vista la festività di Ognisanti oggi e dei morti domani.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13 di oggi. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che hanno soccorso le due ferite, i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri.

Una delle donne pare sia in condizioni più gravi ed è stata trasferita all'ospedale di Partinico. L'area è stata sequestrata e transennata. Indagini in corso per identificare le cause del crollo.

