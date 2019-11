Palermo, in 10mila al cimitero di Sant'Orsola

Nonostante il maltempo, è stato intenso l'afflusso di visitatori al cimitero di S. Orsola a Palermo. In 10mila oggi si sono recati in visita ai defuti varcando i cancelli in modo ordinato e continuo. Nel complesso i vari servizi predisposti dalla Fondazione sono riusciti a garantire pulizia, decoro e assistenza agli ingressi, fra i viali e dentro i sacrari cimiteriali (per un’area vasta quasi 19 ettari - equivalente a circa 18 campi di calcio -, di cui 5.000 mq nei Sacrari).

Domani e domenica si continua con apertura ore 7,30-16,30. In particolare, il 2 novembre riserva una dolce sorpresa per i più piccoli. Infatti, i bambini che entreranno al cimitero riceveranno un frutto di martorana. Un’idea della Fondazione Camposanto di Santo Spirito per valorizzare le tradizioni locali.

Sempre domani, alle ore 9, mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santo Spirito all’interno del cimitero. Sarà presente il commissario arcivescovile della Fondazione, Salvatore Damiano, come pure i confrati, le consorelle e il rettore - mons. Vincenzo Talluto - della Venerabile Compagnia di Sant'Orsola.

