Rifiuti, Rap: "A Palermo puntiamo a 22 centri comunali di raccolta"

"Abbiamo un accordo con l’Università per aprire un nuovo Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti nel parcheggio Basile". Lo ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Norata, nel corso dell’inaugurazione del Centro Comunale di Raccolta "Nicoletti", a Palermo, sottolineando che "i Centri Comunali di Raccolta dovranno essere non meno di venti/ventidue. Uno per ogni quartiere".

"L'avvio di queste importanti strutture - ha aggiunto - ci motiva a spingerci sempre ben oltre a quella che è la nostra ordinaria attività e abbiamo in cantiere un’intesa con l’Università degli Studi ed il Comune di Palermo per aprire in una piccola porzione del parcheggio Basile un Centro Comunale di Raccolta che diventerà un campo sperimentale con il coinvolgimento diretto dell’Ateneo. A breve sarà predisposto il progetto e sarà avviato un percorso nuovo al servizio della città e della comunità scientifica dell’università. In questi siti ci siamo spinti un pò oltre anche con alcune tipologie di rifiuti particolari come rifiuti speciali derivanti da sfabbricidi o dei toner provenienti dall’utenza domestica. Serviamo anche il cittadino per poter conferire meglio questo rifiuto che altrimenti andrebbe a finire in discarica", ha concluso il presidente della Rap, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Palermo.

