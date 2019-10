Rifiuti, a Palermo un nuovo centro raccolta: "Mai più alibi per abbandonarli in strada"

"Non ci sono più alibi per nessuno per abbandonare i rifiuti". Lo ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Norata, nel corso dell’inaugurazione del centro comunale di raccolta "Nicoletti", a Palermo. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore comunale all’Ambiente, Giusto Catania.

"È un centro molto importante - ha sottolineato - non solo per i cittadini e gli enti che verranno a fruire dei servizi di conferimento di raccolta differenziata ma anche per il servizio che Rap rende nel quartiere, perchè i rifiuti differenziati raccolti nel quartiere possono trovare momentanea collocazione in questo sito, agevolando di fatto il percorso della raccolta".

Il nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti si trova in via Rosario Nicoletti ed è un bene comunale ricadente nell’area Nord della città, adiacente lo svincolo autostradale della A29 per Tommaso Natale.

"Con questo nuovo sito - ha aggiunto Norata - non ci sono più alibi per nessuno per abbandonare rifiuti nel suolo pubblico e sulla pubblica via. E faremo ancora di più. Chiuderemo l’isola mobile che insiste attualmente in via dell’Olimpo, perchè quella era un’isola temporaneamente disponibile al cittadino ma adesso va ricondotto tutto a norma ed il centro comunale di raccolta dà questa possibilità. Questo non è un altro punto di arrivo ma di ripartenza perchè i centri comunale di raccolta a Palermo dovranno essere non meno di venti/ventidue. Uno per ogni quartiere, perchè è così che possiamo intercettare meglio il cittadino e renderlo parte attiva nel progetto di differenziata a Palermo".

© Riproduzione riservata