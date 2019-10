Palermo, buca sull'asfalto in viale Croce Rossa: traffico rallentato

Una profonda buca sull'asfalto si è aperta in viale Croce Rossa, a Palermo. Sulla carreggiata in direzione Piazza Vittorio Veneto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno transennato l'area per evitare ulteriori ripercussioni negative sulla carreggiata.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in uno degli assi viari della città. Nei mesi scorsi erano state segnalate buche nelle strade come via La Marmora, all'altezza del civico 71 e quella molto pericolosa al centro di piazza Virgilio. Monitorate anche le buche di via Ammiraglio Gravina ad angolo con via Miraglia. Asfalto dissestato con buche e avvallamenti anche in via Francesco Petrarca.

