Palermo, lavori urgenti in viale Croce Rossa: chiusa una corsia

Brutta sorpresa questa mattina per gli automobilisti palermitani che dovevano transitare nei pressi di piazza Vittorio Veneto.

A causa di lavori urgenti, e non programmati, i tecnici dell'Amap sono dovuti intervenire in viale Croce Rossa. Le auto provenienti da piazza Giovanni Paolo II non si sono potute immettere nella bretella centrale per giungere a piazza Vittorio Veneto.

La strada, infatti, è stata chiusa per consentire ai tecnici dell'Amap di intervenire. Sul posto i vigili urbani che si sono occupati di dirigere il traffico.

