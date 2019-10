Oggi la mezza maratona a Palermo, centro off-limits: strade chiuse e divieti

Domenica da bollino rosso per il traffico oggi a Palermo. Da Mondello al centro città divieti e chiusure in vista della mezza maratona, la manifestazione sportiva "VI Palermo International Half Marathon", in programma questa mattina a partire dalle 9.30. In zona stadio, poi, altre limitazioni alla viabilità per la partita Palermo-Licata che si giocherà alle 15.

La mezza maratona

È chiusa da ieri al traffico viale Regina Elena con conseguente divieto di sosta, dove ci sarà lo start della mezza maratona. Da qui partiranno alle 9.30 i 911 atleti in rappresentanza di dodici nazionalità diverse, che correranno dall’antico stabilimento balneare di Mondello fino in piazza Castelnuovo, passando per il parco della Favorita e via Libertà. In questa vasta area, di oltre 21 chlometri, scatteranno divieti e tratti chiusi alle auto. Viale Principe di Scalea è a doppio senso di marcia, mentre sulle vie Anadiomene e Glauco è stato istituito il senso unico di marcia e divieto di sosta sul lato sinistro.

Dalle 8 fino alle 12.30 di oggi sono off-limits le seguenti strade: viale Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, viale Diana, viale Ercole, piazza dei Quartieri, ingresso Villa Niscemi, via Case Rocca, piazza Leoni, via dell'Artigliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Carducci, piazza Ruggiero Settimo, piazza Castelnuovo, via della Favorita, largo Willy Brandt, viale Principe di Scalea.

Dalle 7, inoltre, imposti i divieti di sosta con rimozione coatta: piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, via del Granatiere, via della Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, via Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, via Principe di Scalea, piazza dei Quartieri, via della Favorita, largo Willy Brandt, via Mater Dolorosa, piazza Pallavicino.

"La viabilità alternativa verrà comunque garantita, rispetto alla chiusura delle aree sopra descritte, dalle vie e dalle piazze limitrofe, aperte al transito veicolare", assicura la polizia municipale.

La partita di calcio Palermo-Licata

Strade chiuse anche nell'area antistante il Renzo Barbera per la partita Palermo-Licata, alle 15, con la consueta chiusura dell'area antistante lo stadio, con lo stop alle auto da piazza Leoni a piazza Salerno e nelle vie del Carabiniere e Cassarà.

