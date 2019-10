Ragazzini scomparsi a Casteldaccia: "Mio figlio avvistato 1800 volte"

Ventisette anni e mezzo sono lunghi, ma una mamma non smette mai di sperare. E Carmela La Spina, madre di Salvatore Colletta, il ragazzino scomparso con Mariano Farina nel marzo 1992 a Casteldaccia, spera che il figlio sia ancora vivo.

Come racconta Riccardo Arena, che l'ha intervistata sul Giornale di Sicilia, a farla sperare sono le numerose segnalazioni di avvistamenti che in tutti questi anni le sono arrivate. «Ne ho contati 1800, tante sono state le segnalazioni - dice mamma Carmela al Giornale di Sicilia - e non è un numero dato a caso. Le ho proprio contate. Molte parlano di nomadi».

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE