La resa dei pm sui ragazzini spariti a Casteldaccia, i familiari: "Sentite i pentiti"

Un giallo senza soluzione la scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta, i due ragazzini di Casteldaccia di cui non si hanno più notizie dal 31 marzo 1992, quando avevano 12 e 15 anni. La Procura, come scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola chiede di nuovo l'archiviazione del caso, ma la famiglia Colletta, assistita dall'avvocato Bonaventura Zizzo, non si dà per vinta e si oppone, chiedendo e indicando al Gip altri accertamenti.

In particolare sollecitano di sentire pentiti come il boss di Caccamo, Nino Giuffrè, il suo compaesano e recentissimo collaborante Emanuele Cecala, Francesco Colletti e Filippo Salvatore Bisconti e Benito Morsicato, proprio in questi giorni autore di nuove dichiarazioni sulla vicenda, il quale ha riferito quel che gli aveva detto allora un altro ragazzino. In sostanza, secondo la testimonianza, i due ragazzini sarebbero stati presi con la forza, fatti salire su due macchine e portati via.

I due ragazzini sparirono un mese e 22 giorni prima della strage di Capaci, non lontanissimo da Porticello dove fu recuperato da mare il tritolo. Ecco perché l’avvocato Bonaventura Zizzo adesso chiede di sentire i pentiti.

