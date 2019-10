Ragazzini scomparsi a Casteldaccia, nuova pista dopo 27 anni: indagato un amico

Dopo 27 anni e mezzo sembra essere arrivata la svolta sul caso dei due ragazzini scomparsi a Casteldaccia, Mariano Farina e Salvatore Colletta, di 12 e 15 anni, di cui non si hanno più notizie dal lontano 31 marzo 1992.

Come riporta Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia, l'indagine è stata riaperta e nel registro degli indagati c'è anche uno dei loro amichetti. È Vincenzo Rosselli aveva 14 anni all'epoca dei fatti e oggi ne ha 40. Rosselli è finito sotto inchiesta - come atto dovuto - assieme allo zio, Guido Rosselli. E la Direzione distrettuale antimafia ha già chiesto e ottenuto lo svolgimento di un «accertamento irripetibile» su alcuni reperti (confezioni di caramelle e merendine ritenuti dell'epoca) ritrovati in una cisterna asciutta di una casa di via Schettino grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Un sito riferibile proprio a zio e nipote.

L'ipotesi di fondo è che dietro la scomparsa dei due ragazzini ci sia cosa nostra e la terribile possibilità che si tratti di un caso di lupara bianca.

Vincenzo Rosselli - riporta sempre Arena sul Giornale di Sicilia - negli anni immediatamente successivi alla scomparsa dei due ragazzini, fu sottoposto a un procedimento penale per il furto di una barca (uno dei possibili moventi del presunto, duplice omicidio), di cui avrebbero dovuto rispondere anche i due amici. Il minorenne fu ritenuto responsabile del fatto e se la cavò col perdono giudiziale.

