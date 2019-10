Maltempo a Palermo, pioggia e soliti disagi: allagamenti e traffico in tilt

L'allerta arancione diramata ieri dalla protezione civile non ha sbagliato e Palermo ha passato una giornata all'insegna della pioggia. E come succede praticamente sempre quando scendono gocce dal cielo, non sono mancati i disagi, da viale Regione Siciliana a via Ugo La Malfa fino ad arrivare a via Ernesto Basile, corso Calatafimi e via Cappuccini.

Copione sempre uguale, con strade allagate, tombini saltati, scantinati allagati e intonaci caduti dal balcone, come è successo nella zona della Zisa, e chi più ne ha più ne metta, con il traffico che è andato in tilt. Decine anche gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale. Automobilisti bloccati anche dalle parti di via Messina Marine.

Pochi problemi, invece, a Mondello. La pioggia ha provocato anche un incidente stradale tra via Altarello e corso Calatafimi, sono si sono scontati uno scooter e un'auto, ma per fortuna nessuno è rimasto seriamente ferito.

© Riproduzione riservata