Pioggia e vento in provincia di Palermo, notte di allagamenti nella zona di Cefalù

Allagamenti nella notte in provincia di Palermo a causa delle abbondanti piogge che da ieri si sono abbattute in Sicilia. Telefonate ai vigili del fuoco sono giunte da Finale di Pollina e Cefalù: alcuni scantinati sono rimasti allagati. Nel pomeriggio, il traffico sulla statale 113 “Settentrionale Sicula” è stato bloccato in prossimità del km 179,100 a causa della presenza di fango scivolato sul piano viabile dalla scarpata di monte.

Nel capoluogo, ieri sera, invece, poco prima delle 20, un grosso albero è caduto in via Galletti, nei pressi del civico 3. Nel pomeriggio, classici allegamenti da viale Regione Siciliana a via Ugo La Malfa da via Ernesto Basile a corso Calatafimi e via Cappuccini. Decine anche gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale. Automobilisti bloccati anche dalle parti di via Messina Marine.

Per oggi previsto ancora vento. Le condizioni meteorologiche sono comunque in netto miglioramento con le temperature che saliranno sensibilmente nelle prossime ore.

