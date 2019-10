Treni da Palermo a Punta Raisi in ritardo per guasto, disagi nell'ora di punta

Disagi oggi, intorno alle 13, per chi ha dovuto prendere il treno Palermo-Punta Raisi. I convogli hanno subito rallentamenti e i display sono andati in tilt. Tantissime le persone ferme alle banchine che hanno atteso il passaggio del treno per recarsi all'aeroporto così come in tanti hanno dovuto attendere per giungere nel capoluogo.

Il treno che alle 12,48 sarebbe dovuto transitare da Orleans è stato cancellato, il successivo è, invece, passato regolarmente.

Dalle Ferrovie dello Stato fanno sapere che si è trattato di "problemi tecnologici", tra le stazioni di Carini e Palermo Notarbatolo, i tecnici sono prontamente intervenuti e già alle 13,30 la situazione è tornata alla normalità.

