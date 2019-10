Cavi elettrici su strada e ferrovia: traffico e treni fermi a Termini e Cerda

Un cavo d'alta tensione in strada, linea elettrica danneggiata sulla linea ferroviaria Palermo-Agrigento vicino Cerda, e il traffico, sia quello stradale sia quello dei treni, è in tilt. Per una coincidenza e per un problema molto simile tra di loro. E' questo sta avvenendo in due diversi punti del Palermitano.

Per la presenza di un cavo dell’alta tensione caduto sulla carreggiata e di un altro in posizione precaria, il traffico sulla statale 113 "Settentrionale Sicula" è attualmente bloccato dal chilometro 211 al chilometro 213, in territorio di Termini Imerese. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. Dalle prime informazioni, il tempo necessario per il ripristino della linea ad alta tensione è stimato in circa 12 ore.

Sulla linea Palermo-Fiumetorto-Agrigento problemi dalle 15.45, con la circolazione sospesa tra Fiumetorto e Cerda per anormalità alla linea elettrica causa caduta conduttore del gestore nazionale. La linea è momentaneamente bloccata. Sono previsti sei bus sostitutivi in arrivo a Termini Imerese a partire dalle 17.15 e quattro bus in arrivo a Roccapalumba per le 17.45. I lavori proseguiranno per tutta la giornata, l'offerta commerciale sarà riprogrammata fino al termine del servizio commerciale (bus sostitutivi da termini Imerese a Roccapalumba). La linea è in sospensione dalle 23.30 alle 4.40.

