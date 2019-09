La droga al Borgo Vecchio: per un solo pusher 500 vendite in 2 mesi

Più di mille cessioni di droga in pochissimo tempo. Come racconta Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, una telecamera puntata sulla piazza di Borgo Vecchio a Palermo e le “confessioni” dei clienti hanno incastrato i pusher e svelato il giro vastissimo di spaccio, facente capo soprattutto alla coppia composta da Giuseppa Tantillo e Antonio Miceli.

L’organizzazione è stata sgominata sabato scorso, con l’operazione «Push Away», dai poliziotti del commissariato Centro, coordinati dalla squadra mobile, dal procuratore aggiunto della Dda, Salvatore De Luca, e dal sostituto Giorgia Spiri.

Un vasto business se si considera che solo a tre degli arrestati (su venticinque indagati) vengono contestate 910 cessioni, nel periodo che va dal primo aprile al 27 maggio del 2017.

Droga a Palermo, nomi e foto degli arrestati nel blitz al Borgo Vecchio Antonio Miceli, considerato uno degli organizzatori del giro di droga Giuseppa Tantillo Domenica Ragusa Davide Melignano Davide Melignano all’uscita dalla questura Giovanni Trapani Maurizio Fecarotta Maurizio Fecarotta si copre il volto Marco Trapani Marco Trapani all’uscita dalla questura Francesca Madonia

Lo spacciatore maggiormente operativo sarebbe stato Domenico Lo Negro che, in appena 57 giorni, avrebbe ceduto ben cinquecento dosi di droga. Lunghissima la lista dei clienti individuati dalla polizia, soprattutto giovani.

