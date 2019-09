Accoltellata in via Notarbartolo, 15enne bloccato all'aeroporto di Palermo

È stato rintracciato e bloccato ieri sera dai carabinieri all’aeroporto di Palermo l'uomo che ieri, al culmine di una lite, ha accoltellato una 23enne per futili motivi. Si tratta di un 15enne rumeno accusato di lesioni: è stato condotto in una comunità. Adesso dovrà essere il tribunale per i minorenni ad emettere una decisione.

Il minore, ieri, ha accoltellato la 23enne mauriziana vicino ad un panificio in via Notarbartolo. Nella zona, dove la ragazza vive con il padre mauriziano e la nuova compagna, una donna polacca madre del 15enne, è scoppiato il caos con la 23enne che, sanguinante per le ferite al corpo, alla testa e ad una spalla, è riuscita a chiedere aiuto agli esercenti del panificio.

La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. Lì è stata medicata e poi dimessa con 20 giorni di prognosi.

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del 15enne che è stato poi trovato all'aeroporto di Palermo. Presumibilmente avrebbe voluto far perdere le proprie tracce fuggendo dalla Sicilia.

