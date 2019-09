Caos a Bellolampo, a rischio la raccolta dei rifiuti a Palermo

La questione Bellolampo rischia di esplodere. Fino ad oggi Giuseppe Norata, amministratore unico della Rap, farà depositare i rifiuti nei piazzali di Bellolampo ma oggi sarà una giornata decisiva per capire cosa accadrà da domani. In mattinata l'assessore Catania avrà un incontro con Francesco Carmelo Vazzana , direttore generale di Arpa Sicilia, e nel primo pomeriggio lo stesso Norata vedrà l'amministrazione comunale.

Il rischio, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è che se domani gli autocompattatori non potranno scaricare a Bellolampo e i camion continueranno a non potere partire, la raccolta si fermerà.

Intanto, anche ieri, Bellolampo è rimasta aperta. Sono stati conferiti circa 400 tonnellate di rifiuti. Oggi partiranno alla volta di Lentini, circa 6 o 7 camion pieni di indifferenziata.

